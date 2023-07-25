На прибывшем из Сирии теплоходе выявлены незадекларированные запчасти

В пункте пропуска Речной порт Ростов-на-Дону сотрудники ростовской таможни обнаружили на прибывшем из порта Тартус судне незадекларированные запасные части. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

По ее данным, запчасти (вкладыши для подшипников гребного вала) были найдены в санитарной каюте. При этом, по словам капитана судна, товары не были задекларированы из-за сбоя в работе компьютера на борту судна.

В отношении перевозчика и капитана судна (гражданин России 1986 года рождения) возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 16.2 ч.1 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию)».

Сергей Иванов