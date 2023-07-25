В Краснодаре на 7 лет строгого режима осудили изготовителя и продавца оружия

Октябрьский районный суд Краснодара назначил семь лет лишения свободы в колонии строгого режима мужчине за изготовление и продажу огнестрельного оружия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Илья Авидзба, находясь в Абхазии, предложил своему знакомому, который занимается продажей охолощенного оружия, купить у него самодельное огнестрельное оружие для дальнейшей продажи в Краснодаре. Авидзба решил самостоятельно приобрести охолощенное оружие и переделать пистолет в боевой. За оружие он просил 72 тыс. руб., 50 тыс. из которых нужно было перевести в качестве предоплаты. Знакомый понимал, что действия Авидзбы незаконны. Он согласился на сделку и сообщил о предложении сотрудникам УФСБ по Краснодарскому краю.

В феврале 2022 года Авидзба купил в интернете списанный охолощенный пистолет, который ему в виде почтового отправления доставили в Абхазию. Он переделал его в боевой, спрятал в коробке среди апельсинов и договорился с водителем автобуса о перевозке в Краснодар. Покупатель получил коробку и перевел оставшиеся 22 тыс. руб. После этого мужчину задержали.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 223 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 222 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 222.2 УК РФ и п. «в» ч. 5 ст. 222.1 УК РФ. В судебном заседании Авидзба полностью признал вину и раскаялся, пояснив, что хотел заработать, используя свои познания в оружии, которым он увлекается с 17 лет. Помимо срока суд оштрафовал его на 550 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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