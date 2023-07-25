Ставропольский отряд «ЛизыАлерт» получит помещение в центре региональной столицы

Власти Ставрополья предоставят помещение в центре региональной столицы для размещения отряда «ЛизаАлерт», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По словам губернатора, до сих пор у волонтеров не было своего собственного помещения. Эта площадка будет использоваться для обучения добровольцев, совместных сборов.

«Предложили вариант в центре Ставрополя, на улице Карла Маркса. Волонтеры уже его посмотрели, готовы въезжать. Теперь дело за оформлением помещения»,— написал Владимир Владимиров.

Губернатор дополнил, что сегодня в ставропольском отряде «ЛизаАлерт» состоят 340 человек. Губернатор выразил надежду, что благодаря новому помещению, отряд увеличится.

Анастасия Назарова