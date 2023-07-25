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Семеновское предприятие оштрафовано на 450 тысяч рублей за загрязнение почвы

Муниципальное предприятие Семенова «Благоустройство города» оштрафовано на 450 тыс. руб. за загрязнение почвы на полигоне твердых бытовых отходов около деревни Медведево. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Росприроднадзора.

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии

В ходе плановой проверки выяснилось, что в почве превышены допустимые концентрации ряда загрязняющих веществ, в том числе нефтепродуктов, ртути, цинка, кобальта.

«Благоустройство города» привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей по защите земель и охране почв»). Предприятие обязали устранить нарушения.

Елена Ковалева

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