Кэти Ледеки догнала Майкла Фелпса

На чемпионате мира по водным видам спорта, который продолжается в японской Фукуоке, дистанцию 1500 м вольным стилем выиграла американка Кэти Ледеки. Это ее 15-е золото, завоеванное в индивидуальных соревнованиях на мировых первенствах. Таким образом, Ледеки, которая дебютировала на чемпионатах мира десять лет назад в Барселоне, повторила рекорд своего знаменитого соотечественника Майкла Фелпса, установленный в Шанхае в 2011 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заплыв на 1500 м вольным стилем в Фукуоке принес Кэти Ледеки 15-ю золотую медаль на индивидуальных дистанциях чемпионатов мира

Фото: REUTERS/Marko Djurica, Marko Djurica / Reuters Заплыв на 1500 м вольным стилем в Фукуоке принес Кэти Ледеки 15-ю золотую медаль на индивидуальных дистанциях чемпионатов мира

Фото: REUTERS/Marko Djurica, Marko Djurica / Reuters

Для семикратной олимпийской чемпионки американки Кэти Ледеки, которая уже давно претендует на звание сильнейшей пловчихи в истории, чемпионат мира в Фукуоке стал шестым по счету. А на пяти предыдущих она завоевала 19 золотых медалей, в том числе 14 — в индивидуальных видах. Больше нет ни у одной женщины: вторая по этому показателю шведка Сара Шёстрём побеждала в индивидуальных видах на мировых первенствах лишь десять раз. У мужчин же лидером является Майкл Фелпс, легендарный соотечественник Ледеки, который за десятилетие с 2001 по 2011 год на чемпионатах мира выиграл в индивидуальных видах 15 золотых медалей.

То, что Ледеки с высокой долей вероятности во вторник повторит этот рекорд Фелпса, было ясно еще до старта заплыва на дистанции 1500 м вольным стилем. Для американки это один из самых успешных видов программы, в котором она один раз побеждала на Олимпиаде, в Токио в 2021 году, и четыре раза — на чемпионатах мира. В итоге Ледеки не оставила своим соперницам никаких шансов, финишировав через 15.26,27 после старта и опередив ближайшую преследовательницу итальянку Симону Квадареллу на 17 секунд. Таким образом, Ледеки стала первой женщиной, выигравшей на чемпионатах мира с учетом эстафет 20 медалей. У Фелпса их, правда, 26, так что с этой точки зрения 26-летняя звезда мирового плавания по-прежнему должна сохранять хорошую мотивацию.

Пополнить коллекцию своих достижений Кэти Ледеки может уже в субботу, когда состоится финал на коронной для нее дистанции 800 м вольным стилем. Ее она ни разу не проигрывала ни на пяти чемпионатах мира, ни на трех Олимпиадах. Тем временем в Фукуоке пал старейший мировой рекорд в плавании, который был тоже установлен Майклом Фелпсом,— 4.03,84 на дистанции 400 м комплексным плаванием,— и со времени пекинской Олимпиады 2008 года продержался 15 лет. Сбавить с этого выдающегося времени секунду с лишним удалось 21-летнему французу Леону Маршану, финишировавшему с результатом 4.02,50.

Напомним, что российские и белорусские спортсмены в Фукуоке не выступают. Они отстранены Международной федерацией водных видов спорта из-за событий на Украине.

Евгений Федяков