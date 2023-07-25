Средний размер автокредита в Удмуртии за месяц увеличился на 26%

Средний размер выданного автокредита на новые автомобили и автомобили с пробегом в июне в Удмуртии составил 1,12 млн руб. В сравнении с маем это на 26% больше. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй по данным кредиторов, передающих туда сведения. Среди регионов России Удмуртия среднему размеру автокредита находится на 30 месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Лидируют Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

В целом по стране в июне граждане оформляли автокредит в среднем на 1,35 млн руб. В сравнении с маем эта сумма практически не изменилась. При этом из топ-30 регионов по величине автокредита Удмуртия показала наиболее серьезный рост. Второе место заняла Вологодская область (+23,8%), далее идут Татарстан и Башкортостан (обе республики +23,7%).

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