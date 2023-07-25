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Средний размер автокредита в Удмуртии за месяц увеличился на 26%

Средний размер выданного автокредита на новые автомобили и автомобили с пробегом в июне в Удмуртии составил 1,12 млн руб. В сравнении с маем это на 26% больше. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй по данным кредиторов, передающих туда сведения. Среди регионов России Удмуртия среднему размеру автокредита находится на 30 месте.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Лидируют Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

В целом по стране в июне граждане оформляли автокредит в среднем на 1,35 млн руб. В сравнении с маем эта сумма практически не изменилась. При этом из топ-30 регионов по величине автокредита Удмуртия показала наиболее серьезный рост. Второе место заняла Вологодская область (+23,8%), далее идут Татарстан и Башкортостан (обе республики +23,7%).

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