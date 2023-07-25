В Саратовской области совершенствуют закон о компенсации ипотеки для сирот

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин внес в регпарламент законопроект об изменениях в Закон Саратовской области «О мере социальной поддержки отдельных категорий граждан по возмещению части затрат в связи с предоставлением ипотечного займа (кредита)».

Сегодня получатели соцвыплаты на погашение части стоимости ипотечной квартиры или дома могут воспользоваться именным свидетельством на компенсацию части стоимости недвижимости в течение полугода с момента выдачи документа. Срок может быть продлен на три месяца.

В пояснительной записке уточняется, что «меру социальной поддержки, предусмотренную Законом области № 99-ЗСО, целесообразно предоставлять как в случае получения займа (кредита) до принятия на учет в соответствии с указанным Законом области, так и после».

В случае принятия закона саратовские дети-сироты смогут обратиться за выплатой, компенсирующей часть трат на ипотеку, вне зависимости от того, когда они встали на учет на получение жилья.

Дарья Васенина