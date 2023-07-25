Житель Краснодара осужден на семь лет за незаконную переделку огнестрельного оружия

Октябрьский районный суд Краснодара признал местного жителя Ильи Авидзбу виновным в незаконной переделке и продаже огнестрельного оружия, подсудимому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строго режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Противоправную деятельность Ильи Авидзбы выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Судом установлено, что подсудимый предложил своему знакомому купить у него самодельное огнестрельное оружие для дальнейшей перепродажи в Краснодаре. В феврале 2022 года подсудимый Авидзба через интернет приобрел списанный охолощенный пистолет, который ему в виде почтовой посылки доставили на территорию Абхазии. Затем, используя свои навыки в ремонте оружия, злоумышленник переделал пистолет в боевой и, спрятав оружие в коробке среди апельсинов, договорился с водителем автобуса о перевозке посылки в Краснодар. Когда покупатель получил коробку, он перевел подсудимому оплату в сумме 72 тыс. руб. Сразу после этого злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

В судебном заседании Илья Авидзба полностью признал свою вину и раскаялся, пояснив, что хотел заработать, используя свои познании в оружии. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Анна Перова, Краснодар