Под Севастополем два безэкипажных катера Украины пытались атаковать патрульный корабль ЧФ

Два морских быстроходных управляемых безэкипажных катера ночью пытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Корабль «Сергей Котов» выполняет задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря. В момент атаки он находился в 370 км юго-западнее Севастополя. Сейчас судно продолжает выполнять поставленные задачи.

«В ходе отражения атаки оба дистанционно управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров. Пострадавших нет»,— отметили в Минобороны РФ.

Татьяна Ручкина

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