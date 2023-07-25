Спасатели в Удмуртии нашли потерявшуюся женщину

В Завьяловском районе Удмуртии спасатели нашли потерявшуюся 81-летнюю женщину. Как сообщили в Поисково-спасательной службе республики, информация о пропаже поступила 24 июля около 22 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПСС Удмуртии Фото: ПСС Удмуртии

Женщина отправилась из Ижевска в СНТ «Родник-2» к родственникам, но по пути упала в канаву, не смогла самостоятельно выбраться и не понимала, где находится. Позднее он связалась с дочерью по телефону.

Совместно с поисково-спасательным отрядом «Регион 18» спасатели Удмуртии обнаружили женщину, транспортировали до дома, передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Жизни женщины ничего не угрожает, она госпитализирована в больницу.