Око волонтера. За последние полтора года благодаря сервису «Улицы онлайн» нашли 8 потерявшихся южноуральцев

С января 2022 по июнь 2023 года волонтеры челябинского подразделения поискового отряда «ЛизаАлерт» получили почти 900 заявок о пропавших людях. Чаще всего теряются те, кто в зоне риска – дети и пожилые люди. Поэтому во время поисков счет может идти на минуты.



На срочных поисках камеры наблюдения Интерсвязи значительно экономят время. Они установлены более чем на 200 перекрестках и улицах Челябинской области. Раньше собирать сведения о «потеряшках» приходилось с помощью опроса очевидцев, рассказал волонтер поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Сергей Зотов. На это уходило от нескольких часов до нескольких дней.

«Например, при поиске детей есть первые три часа, в которые больше всего шансов найти ребенка живым и здоровым. Далее счет идет буквально на минуты. Такая же ситуация с пожилыми людьми, особенно с теми, у кого есть проблемы с памятью. Камеры видеонаблюдения помогают экономить драгоценное время. С их помощью мы можем локализовать нашего потерявшегося, определить точный район поисков, понять в каком состоянии человек, с кем он общался, в какие магазины заходил по пути», – рассказал волонтер поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Сергей Зотов.

Одна из самых громких историй, когда найти человека помогли камеры видеонаблюдения, случилась в июле 2020 года. Тогда в одном из садовых товариществ под Челябинском пропал пожилой мужчина. Родственники пытались найти пенсионера своими силами. Но когда самостоятельные поиски результатов не дали, решили обратиться к волонтерам «ЛизаАлерт». Родные «потеряшки» предупредили, что у мужчины проблемы с памятью, а значит медлить было нельзя. Поисковики сразу начали с просмотра камер системы «Улицы онлайн» в Челябинске. В первую очередь волонтеры обратили внимание на камеры в районе въезда в город со стороны поселка Кременкуль. Именно в той стороне находился сад, где пропал мужчина. Несколько часов потребовалось двум волонтерам, чтобы проверить видео с четырех камер системы. Наконец пенсионера заметили на нескольких перекрестках. Оказалось, что пешком пенсионер прошел больше 16 километров.

«После того, как папу увидели в одном из микрорайонов, мы бросились на поиски именно туда. Не сразу, но к вечеру следующего дня папу нашли. Но если бы не камеры, его может вообще не нашли, потому что продолжили бы поиски в районе садового кооператива. Мы даже предположить не могли, что папа пешком сможет дойти до Челябинска», – поделилась Екатерина, дочь пропавшего челябинца.

К сожалению, буквально через несколько месяцев отец Екатерины вновь ушел в неизвестном направлении. Но тогда семья мужчины уже знала, как действовать в такой ситуации. С помощью камер «Улицы онлайн» они смогли найти своего родственника буквально на соседней улице.

Помогают искать пропавших и видеозаписи с камер «Умных домофонов» Интерсвязи. Видео с предположительно пропавшими людьми неравнодушные жители Челябинска сами присылают волонтерам «ЛизаАлерт» в социальных сетях. Кроме того, спасти жизнь южноуральцам могут и специальные «Кнопки спасения», которыми оборудованы все домофоны Интерсвязи.

«Чтобы обратиться за помощью, нужно нажать кнопку SOS и удерживать ее пять секунд. Вызов автоматически поступит в "Службу-112". При этом операторы смогут не только уточнить необходимую информацию у обратившегося, но и увидеть точную геолокацию, вплоть до номера подъезда, откуда поступил вызов. В случае, если звонок по каким-то причинам оборвется, оператор "Службы-112" сможет перезвонить на домофон самостоятельно», – рассказала PR-руководитель компании «Интерсвязь» Екатерина Колбышева.

За последние два года «Кнопкой спасения» в Челябинской области воспользовались более 80 тысяч раз. Кроме того, по результатам социологического исследования, которое провели специалисты РАНХиГС, 75% жителей Челябинска чувствуют себя в безопасности с «Умными домофонами» от Интерсвязи.

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