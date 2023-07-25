Нижегородская студентка задержана за участие в схеме по обману пенсионеров

В Нижнем Новгороде сотрудниками полиции задержана студентка, принимавшая участие в мошеннической схеме по обману пенсионеров. С ее участием трое пожилых людей лишились в общей сложности более 1,6 млн руб., сообщает пресс-служба областного ГУВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, в июле в различные отделы полиции Нижнего Новгорода обратились трое пожилых жителей, которые стали жертвами одной и той же мошеннической схемы. Им поступали звонки от неизвестных, которые под предлогом отмены сомнительной операции по банковским счетам убедили граждан снять наличные денежные средства и передать их курьеру. В результате 80-летний нижегородец снял со своего счета 600 тыс. руб. и на лестничной площадке у своей квартиры передал их девушке. Таким же образом поступили две пожилые женщины, отдавшие курьеру 250 и 800 тыс. руб. По данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий личность девушки-курьера установлена. Ей оказалась 19-летняя жительница Кстова. Предложение о «работе» она получила через мессенждер. Действуя по указаниям анонимного «работодателя», девушка приезжала на указанные адреса и забирала деньги у пенсионеров. После этого похищенные деньги она переводила на различные счета, оставляя себе процент в качестве оплаты за курьерские услуги.

В полиции полагают, что девушка может быть причастна еще к семи эпизодам мошенничества, в результате которых пенсионеры потеряли более 1,2 млн руб.

Андрей Репин