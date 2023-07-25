Сотруднику линейного отдела МВД на транспорте в Удмуртии объявили предостережение

В Удмуртии сотруднику Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте объявили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для разглашение государственной тайны. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Было установлено, что он хранил на личном электронном носителе информации, а также обрабатывал с его помощью доверенные ему по службе сканы документов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Кроме того, он использовал неаттестованный в установленном порядке компьютер, подключенный к локальной сети, т.е. доступ к информации могли получить иные лица.