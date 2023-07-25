В Курганской области аннулировали 59 деклараций на зерно

С начала года в Курганской области по итогам мониторинга за соблюдением требований в области качества и безопасности были признаны недействительными 59 деклараций о соответствии на зерно. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора по Зауралью и Челябинской области.

В июле были аннулированы три декларации. Так, ООО «Учебно-опытное хозяйство “Каширинское”» при оформлении сопроводительного документа идентификации зерна (СДИЗ) на партию зерна яровой мягкой пшеницы указало просроченную декларацию о соответствии продукции требованиям технических регламентов РФ и Евразийского экономического союза.

Компания «Боровлянка» при оформлении СДИЗ на партию зерна гречихи указало документ, срок действия которого закончился в сентябре прошлого года. Глава фермерского хозяйства из Далматовского района на зерно гороха урожая 2022 года представил декларацию о соответствии, принятую на основании протоколов испытаний.

«Во всех случаях управлением Россельхознадзора приняты решения о признании деклараций недействительными, так как вышеуказанные действия приводят к нарушениям обязательных требований ст. 3 Технического регламента Таможенного союза “О безопасности зерна”»,— отмечают в ведомстве.

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