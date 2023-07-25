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Коммерсантъ FM
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Пограничники в Хабаровском крае обнаружили полторы тонны бивней мамонта

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Хабаровскому краю и Еврейской автономии выявили факт незаконного оборота палеонтологических останков мамонтовой фауны, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России во вторник, 25 июля. По предварительной оценке, стоимость найденного в тайнике на юге региона превышает 50 млн руб.

«В Бикинском районе Хабаровского края изъято более 1,5 тонны мамонтовых бивней, без документов, подтверждающих законность их добычи»,— говорится в сообщении ЦОС. Бивни, упакованные в полипропиленовые мешки, обнаружены под деревянным полом нежилого помещения.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства, по итогам разбирательства будет принято процессуальное решение.

Эрнест Филипповский, Хабаровск

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