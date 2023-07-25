Срочникам разрешат заключать контракты на год во время мобилизации и при военном положении

В Государственной Думе предлагают разрешить солдатам-срочникам заключать контракт с Минобороны РФ о прохождении службы. Об этом говорится во внесенных в ГД поправках к законопроекту об изменении призывного возраста, они уже рекомендованы к принятию думским комитетом по обороне.

Контракты срочников с министерством обороны будут заключаться сроком на один год. В также документе подчеркивается, что срочники смогут заключать контракты с Минобороны лишь в период мобилизации, в условиях введенного военного положения и в военное время. Кроме того, также военнослужащие срочной службы будут иметь возможность заключать контракт с военным ведомством «при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций и при использовании Вооруженных сил РФ за пределами страны».

Этим же законопроектом в РФ предлагается расширить границы призывного возраста. Согласно поправкам, с 1 января 2024 года возраст призыва на военную службу составит от 18 до 30 лет — в Госдуме уточнили, что переходного периода для повышения верхней границы не будет на фоне «военно-политической обстановки».

Александр Кислов