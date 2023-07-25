Один человек погиб при пожаре в 9-этажном доме на улице 40 лет Победы в Ижевске

Вечером 24 июля произошел пожар в 9-этажном доме на ул. 40 лет Победы в Ижевске. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, горела кухня в трехкомнатной квартире на четвертом этаже. Площадь пожара составила 6 кв.м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Огнеборцы спасли с помощью автолестницы четырех человек, находившихся на шестом этаже. Выбраться из квартиры они не могли, так как подъезд заволокло дымом. В квартире, где произошел пожар, обнаружили одного погибшего. Также ожоги различной степени тяжести 10% тела получил еще один человек.

Причину и обстоятельства произошедшего устанавливают следственные органы и эксперты испытательной пожарной лаборатории.