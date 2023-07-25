Все лагеря в Крыму с детьми из Татарстана находятся под особым контролем

Все крымские лагеря, где отдыхают дети из Татарстана, находятся под особым контролем силовых структур и органов безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Минмолодежи региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Иванов, АО ЧЭМК Фото: Антон Иванов, АО ЧЭМК

В лагерях проводят профилактические мероприятия, которые обеспечивают предупреждение ЧС.

Всего в Крыму отдыхают 235 детей из Татарстана. Их разместили в двух лагерях — «Сатера» и «Сэлэт Ак Барс». Количество отдыхающих на побережье Черного моря татарстанских детей составляет около 1 тыс. Всего с начала лета там отдохнули порядка 3 тыс. несовершеннолетних из республики. Еще почти 1 тыс. человек отправится в августе.