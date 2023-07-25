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Коммерсантъ FM
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Депутат Пискарев: за границей готовят «псевдонаблюдателей-провокаторов» для осенних выборов

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о подготовке за рубежом «псевдонаблюдателей-провокаторов» для дискредитации выборов в России. По его словам, соответствующие материалы уже переданы в Генпрокуратуру.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«По имеющейся информации, готовятся провокации на избирательных участках с целью создания "нужной" картинки для зарубежных СМИ. Например, для этого за пределами нашей страны одной из организаций, признанных в России экстремистской, проведен тренинг псевдонаблюдателей-провокаторов. Материалы в отношении организаторов и участников тренинга переданы в ЦИК РФ и в Генпрокуратуру»,— сообщил господин Пискарев. Где именно проходил данный тренинг, господин Пискарев раскрывать не стал.

Также Василий Пискарев рассказал, что возглавляемой им комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ зафиксированы «многочисленные попытки органов недружественных государств опорочить решения Центральной избирательной комиссии» о назначении выборов в новых регионах (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях). Кроме того, по словам депутата, в преддверии региональных сентябрьских выборов и старта президентской кампании «фиксируется деструктивная активность» по дискредитации избирательной системы РФ со стороны лиц и СМИ, признанных иностранными агентами, а также «нежелательных и экстремистских организаций».

Выборы губернаторов, местных парламентов и довыборы депутатов Госдумы пройдут в России 8-10 сентября (единый день голосования назначен на 10 сентября). В частности впервые пройдут выборы в региональные заксобрания новых регионах страны — в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Также голосованием в парламентах будут выбраны и главы этих субъектов.

14 июля председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что работа по дискредитации предстоящих в РФ в 2024 году президентских выборов уже началась. По ее словам, этим занимаются «враги, которые нас желают уничтожить, кто понимает, как много от этого зависит».

Александр Кислов

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