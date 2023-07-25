Все парки и скверы Перми оборудуют системами видеонаблюдения

До конца 2024 года все парки и скверы Перми будут оборудованы видеокамерами и подключены к единой системе «Безопасный город». Об этом сообщает портал «В курсе» со ссылкой на первого заместителя министра территориальной безопасности Пермского края Альберта Марданова. В крупнейшем лесном массиве города — Балатовском парке установят 100 видеокамер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным министерства территориальной безопасности, сейчас к системе «Безопасный город» подключено 2050 камер видеонаблюдения, в том числе с функциями распознавания лиц.