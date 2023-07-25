В Челябинской области прокуратура организовала проверки из-за гибели детей в воде

Прокуратуры Тракторозаводского района Челябинска и Брединского района организовали проверки в связи со случаями утопления детей в водоемах. В ходе них будет дана оценка обеспечению безопасности на водных объектах, законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних ответственными должностными лицами. Об этом сообщают в прокуратуре региона.

Вчера в водоемах Челябинской области утонули два ребенка. Вечером в запрещенном для купания месте на озере Первое в региональном центре утонул шестилетний мальчик. Он находился без присмотра взрослых в компании подростков. Днем в водохранилище в Брединском районе утонул восьмилетний ребенок, купавшийся со сверстниками.

«При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Кроме того, в настоящее время следственными органами СУ СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты доследственных проверок поставлены прокурорами на контроль»,— отмечают в областном надзорном ведомстве.

С начала лета в Челябинской области зафиксировали семь случаев утопления детей в водоемах.

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