Мэрия Уфы закупила туалетные модули на 15 млн рублей

Администрация Уфы по итогам аукциона заключила контракт на поставку пяти туалетных модулей с ООО «МК групп», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 21,28 млн руб. за 14,99 млн руб. (дисконт — около 30%). Предложения еще четырех участников тендера, не указанных в протоколе, составили от 15,09 млн до 19,67 млн руб.

Туалетные модули должны быть установлены до сентября возле уфимского амфитеатра, в саду имени Салавата Юлаева, напротив ТРК «Галерея ART», на площади Двух фонтанов и возле фонтана «Семь девушек».

ООО «МК групп», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в марте 2018 года. Владельцем строительной компании является Ильнур Гиззатуллин. В 2022 году выручка составила 20,32 млн руб., чистая прибыль — 165 тыс. руб. В текущем году компания заключила три госконтракта на общую сумму 94,09 млн руб., в том числе с Управлением материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Башкирии на поставку зданий фельдшерско-акушерских пунктов.

Майя Иванова

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