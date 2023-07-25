На магнитогорца завели дело за уклонение от призыва в армию

Следственные органы возбудили против 22-летнего жителя Магнитогорска уголовное дело об уклонении от призыва на военную службу (ч. 1 ст. 328 УК РФ). Об этом сообщают в региональном управлении СК России.

По версии следствия, горожанин был признан годным для военной службы и не имел законных оснований для освобождения от нее. При этом с 2022 года он не являлся в военкомат для прохождения призывных мероприятий. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения»,— уточняют в управлении СКР по Челябинской области.

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