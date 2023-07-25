Жительница Башкирии взыскала стоимость путевки, которой не смогла воспользоваться из-за мобилизации

Учалинский районный суд Башкирии удовлетворил иск местной жительницы Оксаны Якуповой, просившей взыскать с туристических компаний «Пять звезд» и «ТБС сеть» полную стоимость путевки в Сочи. Как следует из материалов дела, супруги приобрели шестидневный тур в Сочи у туроператора «Пегас туристик», перечислив ему через компании-посредники за услуги, трансфер и отель 57 тыс. руб.

В дальнейшем супруг истца получил повестку о призыве в рамках частичной мобилизации с требованием явиться в военкомат, а также ему было рекомендовано не выезжать за пределы республики. В связи с этими событиями, которые, как указал истец, существенно изменили его планы, семья была вынуждена отказаться от поездки. Госпожа Якупова ранее направляла претензию представителю компании с просьбой вернуть оплаченную за тур сумму, однако ее требования были удовлетворены не полностью.

После отмены поездки «Пегас туристик» вернул полученные средства. Деньги туроператор перечислил «ТБС сеть», с которым у него был заключен агентский договор. Однако ответчики средства клиенту перечислили не полностью. Так, «ТБС сеть» удержала 7,1 тыс. руб., а «Пять звезд» — 4,5 тыс. руб.

Суд установил, что истец имел право на отказ от поездки, а, поскольку ответчики не доказали фактически понесенных расходов на исполнение договора, — и на полный возврат денег. Он обязал «ТБС сеть» перечислить истцу взыскиваемую сумму, а также неустойку, штраф и компенсацию морального вреда в общей сложности 24,3 тыс. руб. «Пять звезд» должна выплатить истцу 16,5 тыс. руб.

Наталья Балыкова

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