Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело из-за банкротства волгоградского дачного товарищества

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову возбудить уголовное дело из-за нарушения прав дачников. Как сообщили в пресс-службе ведомства, указания генерал Бастрыкин дал по результатам ранее представленного доклада.

Следователи пишут, что члены СНТ «Строитель» города Волжский обеспокоены банкротством их садового некоммерческого товарищества: «местные органы власти, вопреки решению владельцев участков, навязывают им председателя, не заинтересованного в соблюдении их прав».

Ранее дачники жаловались Александру Бастрыкину на то, что местные силовики отказываются возбуждать уголовное дело.

Никита Маркелов