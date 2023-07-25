В Татарстане заболеваемость «мышиной лихорадкой» за полгода выросла вдвое

За первые шесть месяцев этого года в Татарстане подтвержден 391 случай заболевания «мышиной лихорадкой», что в 2,1 раза больше, чем годом ранее, и в 1,8 раза выше среднемноголетнего значения. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Показатель заболеваемости в Татарстане составил 10,44 на 100 тыс. человек.

Главный прирост был зафиксирован в июне 2023 года. Тогда было выявлено 168 случаев. Из общего числа случаев 43% являются лесными типами заражения, еще 39% — бытовыми. При посещении садово-дачных участков заразились 18% человек.

"Ъ-Казань"