Челябинский мясокомбинат ускорил выпуск колбасы на 39,7%

Мясоперерабатывающий завод «Концерн митмонд» (Челябинск) по итогам шести месяцев участия в нацпроекте «Производительность труда» ускорил выпуск варено-копченой колбасы на 39,7%. Срок производства сократился с 70 до 42 часов, сообщают в министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.

В рамках участия в нацпроекте группа сотрудников предприятия освоила инструменты бережливого производства под руководством эксперта Регионального центра компетенций (РЦК). Применять новые знания на практике было решено на производстве варено-копченой колбасы, где выявили свыше 30 проблем. Для их устранения новый участок упаковки расположили ближе к производству. Излишние перемещения между цехами сократили посредством расширения дверного проема.

На складе внедрили систему адресного хранения готовой продукции, что ускорило сбор заявок и более грамотно расставило приоритеты в их обработке. Персоналу изменили систему оплаты, введя почасовую ставку от выработки — это замотивировало сотрудников работать эффективнее, их зарплаты выросли. В результате мер показатель незавершенного производства сократился на 46%, с 67 до 36 т.

Заместитель финансового директора ООО «Концерн митмонд» Анна Карачева отмечает, что в ближайшее время на предприятии начнется оптимизация участка по выпуску сосисок, сарделек и шпикачек.

«Положительные изменения на пилотном потоке мы заметили с первых же шагов в нацпроекте. А теперь, подводя предварительные итоги полугодового сотрудничества с РЦК, видим улучшения уже в экономических показателях, в цифрах. Но главное, что работать людям стало комфортнее. На предприятии теперь в целом больше порядка, подтянулась и дисциплина»,— поделилась Анна Карачева.

ООО «Концерн митмонд» выпускает под торговой маркой «Кантри» более 200 видов колбас, полуфабрикаты и мясные деликатесы. Большая часть продукции выпускается с посредством ручного труда. Мощности предприятия находятся в Челябинске.

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