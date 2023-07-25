В Екатеринбурге планируют расширить Малышевский мост на ЖБИ

Мэрия Екатеринбурга планирует расшить Малышевский мост, который соединяет микрорайоны Втузгородок и ЖБИ. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на мэра Алексея Орлова. Он отметил, что средства на проектное финансирование из бюджета города нужно заложить в 2024 году.

Глава «Группы ЛСР на Урале» Владимир Крицкий отметил, что реконструкция моста необходима из-за высокой транспортной нагрузки, с которой он не справляется. Мэр заявил, что нужно строить новые съезды, в частности на дублер Сибирского тракта. Господин Крицкий также предложил вынести с Малышевского моста трамвайную линию на отдельную эстакаду.

Напомним, в последний раз Малышевский мост ремонтировали в 2019 году.

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