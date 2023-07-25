Организаторы подпольной водочной «фирмы» отделались штрафами

Семь участников организованной преступной группы по производству и сбыту подпольного алкоголя в Мариинске получили штрафы от 500 тыс. руб. до 4,1 млн. По версии следствия, преступную деятельность они вели в 2013-2018 годах, доход от нее составил не менее 40 млн руб. Один из участников группы, 26-летний житель Мариинска Виктор Москаленко, наладил производство «водки» и «коньяка» смешивая этиловый спирт и другие ингредиенты. Затем он привлек семерых земляков для производства и сбыта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Позднее он также приобрел автомобили, помещения для производства и хранения нелегального алкоголя, оборудование для производства и пятилитровую тару для реализации продукции. Одновременно организатор заказал более 11 тыс. визитных карточек с надписью «Мариинская водочка днем и ночью М-53» с указанием номера телефона для связи. С августа 2017 года и до пресечения преступной деятельности в марте 2018 года группа произвела нелегального алкоголя, а также хранила в качестве сырья спиртсодержащей продукции в особо крупном размере на общую сумму не менее 1,5 млн руб. За это время организатор незаконного бизнеса легализовал более 2 млн руб. преступно полученных средств.

При поступлении уголовного дела в суд подсудимые обвинялись в преступной деятельности, осуществляемой с 2013 года по март 2018 года, с оценкой дохода от их противоправной деятельности на 40 млн руб. Судебное разбирательство продолжалось около двух с половиной лет, и в ходе него гособвинитель ходатайствовал об исключении из обвинения всех действий подсудимых, совершенных до 25 августа 2017 год, т. к. статья 1713 УК РФ, по которой обвинялись подсудимые, была введена в действие с 25 августа 2017 года.

В итоге, Мариинский горсуд Кемеровской области признал подсудимыхвиновными в незаконном производстве и обороте спиртосодержащей продукции, совершённом организованной группой в особо крупном размере. Организатор отдельно был признан виновным в отмывании денежных средств. В качестве наказания он был оштрафован на 4,1 млн руб., его помощник — на 3 млн, еще один участник группы — на 600 тыс. руб., остальные четверо — на 500 тыс. В отношении еще одного подсудимого Виктора Бегишева дело было приостановлено в связи с его болезнью. Приговор вступил в законную силу. Согласно карточке дел,а осужденными выступают также Денис и Константин Бегишевы, Андрей Демин, Сергей Еременко, Руслан Москаленко и Игорь Целиков.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Игорь Лавренков, Кемерово