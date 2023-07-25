Доля жителей Удмуртии с доходами ниже границы бедности уменьшилась до 10,2%

Доля населения с денежными доходами ниже границы бедности в Удмуртии за 2022 год уменьшилась на 1,1 процентного пункта в сравнении с предыдущим годом и составила, по предварительной оценке, 10,2% от общей численности населения. Такие данные приводит Удмуртстат и отмечает, что здесь не учтены данные переписи 2020 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

В целом по стране доля данной категории населения составляет 9,8%. Наименьшая доля граждан с доходами ниже границы бедности среди регионов ПФО зафиксирована в Татарстане — 5%, больше всего она в Марий Эл — 16,3%.

Удмуртия по этому показателю занимала в 2022 году четвертое место в ПФО по возрастанию показателя. Базовая граница бедности в Удмуртии в 2022 году была на уровне 12 434 рубля.

Отмечается, что на снижение уровня бедности повлияли ряд мер по поддержке семей с детьми, принятых на федеральном уровне.

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