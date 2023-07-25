В Прикамье закрывают 30 бывших магазинов «Семья»

Сеть «Лента» закрыла или готовится закрыть в Пермском крае 30 магазинов, которые ранее купила у регионального ритейлера «Семья». Издание 59.ru с помощью сервисов 2ГИС, «Яндекс.Карты», а также сообщений читателей подсчитало, какие магазины «Семьи» «Лента» уже закрыла или готовит к закрытию. Так, в Перми к закрытию определены 26 торговых точек, еще четыре находятся в территориях региона. В Перми уже прекратили работать супермаркеты по улицам Адмирала Ушакова, Академика Веденеева, 29, Белинского, 31, Черняховского, 88, и ряд других. Планируется закрыть магазины на Комсомольском проспекте, 64, на ул. Солдатова, 28б, Чернышевского, 15а, и по другим адресам.

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В Пермском крае не функционируют бывшие магазины «Семья» в Чернушке (ул. Нефтяников, 7а), Лысьве (проспект Победы, 23/1) и во Фролах (ул. Сибирская, 28в). Читатели также сообщили о закрытии единственного магазина бывшей сети «Семья» в Краснокамске.

Как сообщали «Ъ-Прикамье» в июне в сети «Лента», ритейлер закроет в Прикамье неэффективные магазины, ранее работавшие под брендом «Семья». Точное число планируемых к закрытию точек в «Ленте» не раскрывали. В конце августа 2021 года федеральная сеть «Лента» выкупила «Семью» у ГК «ЭКС» бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова. «Семья» насчитывала 74 магазина в Перми и Пермском крае. Цена актива составила около 2,45 млрд руб. Под контроль «Ленты» перешел субхолдинг «Семья Ритейл», в который входила торговая сеть и другие продуктовые бизнесы ГК «ЭКС»: кондитерское производство (ООО «Восторг»), сеть гастробаров (ООО «Киты еды») и логистический центр в Кондратово (ООО «Семья-Логистика»). Сейчас «Лента» проводит ребрендинг бывшей пермской сети.