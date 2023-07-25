В Башкирии в ДТП погиб 18-летний подросток

Сегодня ночью на 23 км дороги Ишлы-Новоадзитарово около деревни Мустафино в Аургазинском районе Башкирии произошло ДТП, в котором погиб 18-летний пассажир ВАЗ-2114, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии. За рулем находился 17-летний житель Стерлитамака. Он не справился с управлением, автомобиль съехал в правый кювет и опрокинулся.

Установлено, что несовершеннолетний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, водительских прав у него не было. Автомобиль снят с регистрационного учета. Он принадлежит отцу водителя, который находится на заработках.

Погибший не был пристегнут ремнем безопасности. В салоне также находилась 17-летняя девушка, которая после осмотра врачей была отпущена домой. Водитель с травмами доставлен в больницу.

Известно, что компания молодых людей на каникулах проживала у родственников в деревне Малый Нагадак.

Материал проверки по факту ДТП отправлен в Стерлитамакский межрайонный следственный отдел СКР по Башкирии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водителю грозит срок до 12 лет.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте