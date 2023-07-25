Челябинцы назвали неоправданно высокими зарплаты депутатов и госслужащих

В Челябинске 24% местных жителей назвали неоправданно высокими зарплаты депутатов. Об этом по итогам опроса экономически активных горожан сообщают эксперты сервиса SuperJob.

Переоцененными на рынке труда специалистами челябинцы также называют госслужащих (14%) и менеджеров различных отраслей (12%). 9% опрошенных считают слишком высокими зарплаты руководителей, 7% — сотрудников IT-сферы. 6% считают неоправданно большими доходы футболистов, 4% — гонорары артистов. 3% респонденты необоснованно высоким заработок блогеров. Еще столько же опрошенных указали, что любой труд должен хорошо оплачиваться.

«В том, что неоправданно высоки зарплаты чиновников, руководителей и айтишников, чаще убеждены мужчины. О космических доходах футболистов и блогеров больше говорят женщины»,— комментируют эксперты SuperJob.

11% респондентов назвали переоцененными зарплаты банковских работников, журналистов, сотрудников бьюти-сферы, курьеров, риелторов и стоматологов.

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