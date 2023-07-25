ФНС потребовала включить в реестр «Южуралмоста» требования на 17,7 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление межрайонной инспекции ФНС России №17 по региону о включении в реестр кредиторов АО «Южуралмост» требований на 17,7 млн руб. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

«Принять к производству заявление кредитора. Установить срок для предъявления возражений, относительно заявленного кредитором требования до 21 августа 2023 года»,— говорится в определении суда.

В 2015–2018 годах «Южуралмост» являлся одним из крупнейших дорожным подрядчиков в Челябинской области. В мае этого года суд признал компанию банкротом из-за долга перед ООО «Урал-сервис-групп» (Челябинск) в размере 72,5 млн руб.

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