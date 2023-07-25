Численность населения Удмуртии сократилась на 3 тысячи человек за 5 месяцев

За январь-май 2023 года численность населения Удмуртии уменьшилась на 3086 человек (за аналогичный период 2022 года — на 3682 человека). Об этом сообщает Удмуртстат. На начало года в республике постоянно проживало 1,44 млн человек, из них почти 950 тыс. — в городах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Сокращение численности населения произошло в основном за счет естественной убыли. За этот период родилось 5095 детей (на 259 младенцев меньше, чем за тот же период прошлого года), умерло 7425 человек (на 778 человек меньше). По уровню рождаемости Удмуртия находится на пятом месте в ПФО. Рождаемость в Удмуртии снизилась на 4,8% в сравнении с показателями того же периода 2022 года, что выше средних показателей по России и ПФО — соответственно падение на 2,2% и 2,5%.

Смертность снизилась на 9,5%, что ниже показателей по России и ПФО (14,8% и 11,3%). При этом в Удмуртии один из самых низких показателей общего коэффициента смертности в ПФО.

Миграционная убыль за пять месяцев 2023 года составила 756 человек. В республику прибыло 3969 человек, выбыло 4725 человек

За этот период в Удмуртии зарегистрировали 2062 брака и 2299 разводов. Браков стало больше на 1,3%, а разводов — на 5,1%.

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