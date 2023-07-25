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Коммерсантъ FM
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«Богатым быть можно, но как бы не всем»

Дмитрий Дризе — о социальной справедливости в России

Власти Белгородской области отказались восстанавливать дома обеспеченных граждан в одном из сел, пострадавших от обстрелов. Решение одобрено губернатором в связи с отсутствием финансовых возможностей. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит в происходящем не очень хороший прецедент.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Белгородская область, село Нижний Ольшанец. К великому сожалению, оно пострадало от обстрелов со стороны Украины. Глава Белгородского района Владимир Перцев докладывает губернатору Вячеславу Гладкову, что работы по восстановлению идут, фонд ЖКХ работает, но есть два дома, в которых живут богатые люди, и помочь им в полном объеме невозможно, так что следует снять этот вопрос с местных властей.

Глава региона на это строго отвечает, что есть договоренность — кровли-окна должны быть восстановлены. Господин Перцев на это замечает, что это сделано, но остальное, всякие излишества, не подразумевались.

Как боевые действия отражаются на приграничных российских регионах

Как боевые действия отражаются на приграничных российских регионах

Далее следует резюме от руководства Белгородской области: при всем уважении к людям, но бассейны, аквариумы, машины по 10-15 млн руб. восстановить не можем, по справедливости мы помогаем гражданам со средними и низкими доходами. А коли ты дом за 50 млн руб. построил и купил дорогой автомобиль, то придется самостоятельно найти деньги на ремонт. Соответствующая видеозапись официально обнародована через СМИ и интернет-ресурсы.

Видимо, сделано это неспроста, ибо массы должны знать, что власть у нас действует по справедливости — заботится о гражданах с низким и средним достатком, а богатым — от ворот поворот. Да, наверное, речь идет, в частности, и о том, чтобы получить дополнительные баллы к рейтингу.

Не любят у нас богатых, и главное — их меньше в количественном плане, на все село — два дома. Это, во-первых, а, во-вторых, бюджет области не резиновый, есть сметы, в которые нужно укладываться.

Ради объективности скажем, что речь идет именно о надворных постройках, излишней роскоши. Окна-то вставили и крышу починили, а без остального можно прожить. Да, можно. Но вот только сама постановка вопроса немного тревожит в части того, как родное государство к тебе относится. Такое впечатление, что ты уже виноват только потому, что богатый.

И еще один интересный момент — к какой категории населения себя относят губернатор Гладков и глава района Перцев? Не дай бог, конечно, с ними случится подобное, как они тогда будут выходить из положения? Оставим без ответа этот вопрос и пойдем дальше.

Вот, допустим, не воровал, взяток не брал, деньги не подделывал, честно работал, создал некую фирму с нуля, платил налоги, государству помогал, в том числе и бедным. Построил коттедж с бассейном и машину купил, но вот прилетел снаряд, и нет дома, на кровные построенного. И случилось это не по твоей вине.

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Лишних денег, незапланированных на восстановление, может и не найтись. Тот, кто имеет хоть приблизительные понятия о бизнесе, должен понимать, что средства могут быть в обороте, вложены или просто их в данный момент нет по каким-то причинам. И вот ты, как все, и, более того, официальная позиция власти, мол, поделом тебе, нечего выделяться, жил бы в халупе, а то бассейн, видишь ли, построил.

Хорошо все это или плохо? Пусть каждый для себя сам ответит. Но такая вот у нас социальная справедливость — ничего, по большому счету, с годами не меняется. Богатым быть можно, но как бы не всем, а тем, кому надо. А остальным желательно особо не выделяться, но если уж так хочется, то тогда гражданин оказывается как бы и не совсем своим.

Только вот смогут ли бедные граждане и те, кто имеет средний достаток, обеспечить поступательное движение страны вперед? Это также большой вопрос, на который и не сразу ответишь. Ну и страховку, конечно, желательно иметь, в любом случае, не помешает.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

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