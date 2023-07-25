«Богатым быть можно, но как бы не всем»

Власти Белгородской области отказались восстанавливать дома обеспеченных граждан в одном из сел, пострадавших от обстрелов. Решение одобрено губернатором в связи с отсутствием финансовых возможностей. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит в происходящем не очень хороший прецедент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Белгородская область, село Нижний Ольшанец. К великому сожалению, оно пострадало от обстрелов со стороны Украины. Глава Белгородского района Владимир Перцев докладывает губернатору Вячеславу Гладкову, что работы по восстановлению идут, фонд ЖКХ работает, но есть два дома, в которых живут богатые люди, и помочь им в полном объеме невозможно, так что следует снять этот вопрос с местных властей.

Глава региона на это строго отвечает, что есть договоренность — кровли-окна должны быть восстановлены. Господин Перцев на это замечает, что это сделано, но остальное, всякие излишества, не подразумевались.

Далее следует резюме от руководства Белгородской области: при всем уважении к людям, но бассейны, аквариумы, машины по 10-15 млн руб. восстановить не можем, по справедливости мы помогаем гражданам со средними и низкими доходами. А коли ты дом за 50 млн руб. построил и купил дорогой автомобиль, то придется самостоятельно найти деньги на ремонт. Соответствующая видеозапись официально обнародована через СМИ и интернет-ресурсы.

Видимо, сделано это неспроста, ибо массы должны знать, что власть у нас действует по справедливости — заботится о гражданах с низким и средним достатком, а богатым — от ворот поворот. Да, наверное, речь идет, в частности, и о том, чтобы получить дополнительные баллы к рейтингу.

Не любят у нас богатых, и главное — их меньше в количественном плане, на все село — два дома. Это, во-первых, а, во-вторых, бюджет области не резиновый, есть сметы, в которые нужно укладываться.

Ради объективности скажем, что речь идет именно о надворных постройках, излишней роскоши. Окна-то вставили и крышу починили, а без остального можно прожить. Да, можно. Но вот только сама постановка вопроса немного тревожит в части того, как родное государство к тебе относится. Такое впечатление, что ты уже виноват только потому, что богатый.

И еще один интересный момент — к какой категории населения себя относят губернатор Гладков и глава района Перцев? Не дай бог, конечно, с ними случится подобное, как они тогда будут выходить из положения? Оставим без ответа этот вопрос и пойдем дальше.

Вот, допустим, не воровал, взяток не брал, деньги не подделывал, честно работал, создал некую фирму с нуля, платил налоги, государству помогал, в том числе и бедным. Построил коттедж с бассейном и машину купил, но вот прилетел снаряд, и нет дома, на кровные построенного. И случилось это не по твоей вине.

Лишних денег, незапланированных на восстановление, может и не найтись. Тот, кто имеет хоть приблизительные понятия о бизнесе, должен понимать, что средства могут быть в обороте, вложены или просто их в данный момент нет по каким-то причинам. И вот ты, как все, и, более того, официальная позиция власти, мол, поделом тебе, нечего выделяться, жил бы в халупе, а то бассейн, видишь ли, построил.

Хорошо все это или плохо? Пусть каждый для себя сам ответит. Но такая вот у нас социальная справедливость — ничего, по большому счету, с годами не меняется. Богатым быть можно, но как бы не всем, а тем, кому надо. А остальным желательно особо не выделяться, но если уж так хочется, то тогда гражданин оказывается как бы и не совсем своим.

Только вот смогут ли бедные граждане и те, кто имеет средний достаток, обеспечить поступательное движение страны вперед? Это также большой вопрос, на который и не сразу ответишь. Ну и страховку, конечно, желательно иметь, в любом случае, не помешает.

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