Экс-полицейский в Уфе приговорен к семи годам колонии за попытку сбыта наркотиков

Калининский райсуд Уфы признал бывшего инспектора патрульно-постовой службы полка ППС УМВД России по Уфе Радмира Суфиярова виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Установлено, что в марте подсудимый, будучи в то время инспектором патрульно-постовой службы, вступил в интернет-магазин по продаже наркотиков в качестве курьера-закладчика. Он получил от поставщика партию наркотиков, в том числе кокаин общей массой около 70 г. При попытке распространения наркотиков был задержан сотрудниками полиции.

Радмир Суфияров признал вину, был уволен из органов внутренних дел по компрометирующим основаниям.

Суд приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, лишив его специального звания, и конфисковал 112 тыс. руб.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте