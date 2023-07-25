В Балтийском море проведена операция по подъему носовой аппарели парома Estonia

Международная группа исследователей 25 июля подняла со дна Балтийского моря носовую аппарель затонувшего в 1994 году парома Estonia. На его борту находились 989 пассажиров и членов экипажа, погибли 852 человека.

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Носовая аппарель считается «критическим компонентом для понимания того, что именно произошло» с кораблем. Ее направили на изучение в эстонский порт Палдиски, ее перевозит научно-исследовательское судно Viking Reach. Доставить ее должны сегодня, 25 июля, сообщает портал ERR.

Поднятие части корабля стало завершающим этапом работ на месте крушения парома. Операцию начали на прошлой неделе, 20 июля. Это было первым погружением на место катастрофы с 2021 года. Специалисты взяли образцы почвы рядом с отверстием в правом борту корпуса корабля, а также образцы его обшивки и оконного стекла.

Паром Estonia затонул в ночь на 28 сентября 1994 года, он следовал из Таллина в Стокгольм. Из 989 человек, находившихся на борту, спасти удалось только 138, один из них позже умер в больнице. Это стало самым большим кораблекрушением в Балтийском море по числу жертв в мирное время. Эстонско-шведско-финляндская межправительственная комиссия назвала причиной катастрофы отвалившееся в условиях сильного шторма запорное устройство носового визора.

Лаура Кеффер