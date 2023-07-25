Средства на ремонт 49 соцобъектов в донских шахтерских городах выделят в 2024-2026 годах

Федеральные власти рассмотрят вопрос о выделении дополнительного финансирования для ремонта 49 социальных объектов в шахтерских городах Ростовской области в 2024-2026 годах. Соответствующую просьбу озвучил губернатор региона Василий Голубев в ходе заседания группы комиссии Госсовета РФ по энергетике и корсовета Общественной палаты. Об этом пишет пресс-служба правительства.

Ранее в рамках программы реструктуризации угольной отрасли были выделены средства на обновление 90 социальных объектов на шахтерских территориях. Однако, значительная часть (58 объектов) не вошла в программу. Позже средства были выделены по поручению президента страны. Глава Ростовской области заявил, что большая часть социальных объектов, которые должны были быть отремонтированы, не были приведены в нормативное состояние из-за изменений в законодательстве. Теперь необходимы средства на корректировку проектов и сам ремонт.

«В Ростовской области это касается 700 тыс. граждан в шахтерских городах и поселках. А в целом по стране это миллионы шахтеров, многие из которых уже отслужили государству, они уже ветераны. Мы хотим создавать условия, при которых шахтерский труд ценится»,— сказал Василий Голубев.

Группа проголосовала за поддержку инициативы губернатора. Предложение будет включено в решение рабочей группы и направлено в правительство России.

Анастасия Назарова