В Уфе устанавливают причины пожара с тремя погибшими

Управление Следственного комитета России по Башкирии проводит проверку по факту пожара в Уфе, в котором погибли три человека. Возгорание произошло накануне вечером в частном доме на Биологической улице.

Установлено, что в доме находились две сестры 61 и 64 лет, а также их 51-летняя знакомая. К моменту прибытия пожарных строение было охвачено огнем, во время тушения пожара были обнаружены тела погибших женщин.

Причина пожара устанавливается. Следователи осмотрели место происшествия, опрашивают очевидцев. В рамках доследственной проверки планируется назначить комплекс судебных экспертиз.

Наталья Балыкова

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