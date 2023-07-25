В Уфе на пять месяцев ограничат движение на проспекте Салавата Юлаева

В Уфе будет закрыт с 30 июля по 30 декабря участок длиной 1,3 км по крайней правой полосе проспекта Юлаева: от транспортной развязки в створе улицы имени Города Галле в направлении улицы Сагита Агиша, сообщили в пресс-службе мэрии.

На участке проведут работы в рамках реконструкции улицы имени Города Галле. «Автомобилистов просят учитывать вводимые ограничения при планировании поездок»,— добавили в пресс-службе.

Проспект Юлаева отремонтируют в рамках реконструкции улицы имени Города Галле. В конце июня мэрия заключила контракт на ремонт участка от улицы Комсомольской до проспекта Юлаева, включая существующую транспортную развязку, с ООО «Дортрансстрой». Работы стоимостью 905,8 млн руб.профинансируют из республиканского и городского бюджетов.

Согласно технической документации, подрядчик должен до декабря 2025 года снести жилые строения на объекте, отремонтировать путепровод, нанести дорожную разметку, посадить деревья и газон, установить автобусные остановки, светофорные объекты и дорожные знаки, переустроить инженерные сети.

ООО «Дортрансстрой» зарегистрировано в июне 2000 года. Компания принадлежит Ильгизу Валиуллину, Дмитрию Гилимьянову, а также — кипрскому «Ерманиер лимитед». Участники рынка называют бенефициаром компании предпринимателя Марата Латыпова. В 2021 году выручка «Дортрансстроя» составила 7,5 млрд руб., чистая прибыль — 32 млн руб.

Венера Хисамова

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