В Тюмени запретили движение судов по Туре из-за обмеления реки

В Тюмени ввели запрет на движение судов по Туре из-за ЧП, связанного с резким снижением уровня воды в реке. Распоряжение опубликовано на сайте администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей. Решение принято для обеспечения работы водозаборов города для бесперебойного водоснабжения населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Река Тура в Тюмени

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Река Тура в Тюмени

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Запрет действует на участке с 185 км по 175,1 км реки Туры. Исключение действует только для вспомогательных судов, контролирующих расположение и состояние плавсредств, создающих искусственный подпор.

В июне губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о введении режима повышенной готовности из-за обмеления Туры. «В последние годы снижается уровень воды в реке Туре. Для профилактики возможных рисков, связанных с деятельностью промышленных предприятий, мы разрабатываем решения, которые позволят обеспечивать работу водозаборных сооружений»,— отмечал глава региона.

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