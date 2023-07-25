На втором этаже ТЦ «Лето» продают помещения за 50 млн рублей

В ТЦ «Лето», расположенном в микрорайоне Пролетарском, продают помещения площадью 1,1 тыс. кв. м за 50 млн руб. Как указано в объявлении на сайте «Авито», площади находятся на втором этаже торгового центра по ул. Докучаева, 50. Продаваемая территория представляет собой два помещения в 320,1 и 793,5 кв. м. Площади заняты арендаторами, некоторые заключили долгосрочные арендные договоры. Продажей помещений от собственника занимается АН Red Brick.

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Трехэтажное здание ТЦ «Лето» имеет общую площадь 8,3 тыс. кв. м, торговый центр был открыт в 2015 году. В 2014 году в результате реконструкции площадь объекта увеличилась на 411 кв. м. ТЦ не раз закрывали из-за нарушения правил противопожарной безопасности — осенью 2019 года, летом 2022 года. Позднее торговый центр возобновлял свою работу. После недавнего закрытия ТЦ «Лето» открылся в ноябре 2022 года, писали пермские СМИ. Прокуратура требовала в судебном порядке от собственников ТЦ устранить нарушения, а виновных лиц привлечь к административной ответственности. Суд удовлетворял требования надзорного органа.