Соискатели из Челябинской области чаще всего недовольны на работе бюрократией

Служба исследований HeadHunter провела опрос соискателей в Челябинской области и выяснила, что их радует и огорчает на текущем месте работы. 40% опрошенных назвали минусами бюрократию и плохо выстроенные бизнес-процессы.

37% респондентов отметили, что на работе их обманули: пообещали положительные изменения, при этом ситуация не изменилась к лучшему. 36% соискателей недостатком назвали трудности с коммуникацией между отделами, 34% указали на отсутствие перспектив в их компании.

Плюсами своей работы 33% опрошенных соискателей назвали зарплату, 31% — коллектив. Еще 31% опрошенных отметили отсутствие риска сокращения и потери работы. 26% отметили, что им нравятся их трудовые обязанности. Довольны предоставляемым социальным пакетом 22% опрошенных. 19% респондентов симпатизируют своей компании в целом, 17% — своему руководству.

«Интересно, что зарплатой больше всего довольны представители сфер “Добыча сырья”, “Строительство, недвижимость” и “Безопасность”, а меньше всего — работники сферы “Консультирование”»,— отмечают эксперты HeadHunter.



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