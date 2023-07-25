В Госдуму внесут проект о легализации гостевых домов на Кубани, в Крыму и Севастополе

В Госдуму внесут законопроект о легальном добавлении гостевых домов Краснодарского края, Крыма и Севастополя в специальный реестр туринфраструктуры, который ведет Минэкономразвития РФ для стандартизации качества предоставляемых туристических услуг. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по туризму Наталью Костенко.

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«Это очень ожидаемый законопроект, его много лет никто не мог доработать до нормального состояния, взяты три региона, которые наиболее остро ощущают такую проблематику»,— отметила Наталья Костенко.

По ее словам, на Кубани из 10 тыс. средств размещения 7 тыс. составляют как раз гостевые дома. Они размещены на землях индивидуального жилищного строительства. Законопроект вводит запрет на рекламу гостевого дома, не находящегося в спецреестре.

Для внесения в него нужно, чтобы собственник гостевого дома жил в нем или в доме на участке, где он стоит. Владелец должен быть прописан по адресу гостевого дома или в другом жилье, но только если оно находится на том же участке, что и гостевой дом. При этом в доме должно быть не более 15 комнат для туристов, а площадь всех жилых помещений на участке не может превышать 1 тыс. кв. м.

Татьяна Ручкина

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