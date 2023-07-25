Возбуждено уголовное дело об убийстве 16-летней девушки под Красноярском

Красноярское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело об убийстве 16-летней девушки. Об этом сообщила официальный представитель управления Юлия Арбузова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

22 июля 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении жительницы Дивногорска. По версии следствия, 22 июля 2023 года около 16:00 девушка вышла из своего дома и сообщила отцу, что идет прогуляться с подругой. В оговоренное с родителями время девушка не вернулась домой, номер ее сотового телефона был недоступен.

Вчера, 24 июля, в результате поисковых мероприятий тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили волонтеры в лесополосе рядом с трассой Р-257 Енисей. По данным следствия, жертву ударили ножом в шею.

На месте преступления работают руководители региональных управлений МВД и СКР Александр Речицкий и Алексей Еремин. В прокуратуре края рассказали, что ведомство поставило на контроль расследование уголовного дела.

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Илья Николаев