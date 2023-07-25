Восемь рейсов задержаны в аэропорту Новокузнецка

Сегодня в связи неблагоприятными погодными условиями в международном аэропорту Новокузнецк им. Б.В. Волынова объявлена задержка выполнения восьми авиарейсов, сообщает Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Это рейсы авиакомпании «Северный ветер» из Санкт-Петербург и Казани и в обратном направлении, а также рейсы «Аэрофлота» и S7 из Москвы и в обратном направлении. Максимальное время задержки – около 5 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Новокузнецкая транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг. По данным табло вылетов-прилетов аэропорта Новокузнецка, на 11.30 утра местного времени задержанным оставались вылеты самолетов до Санкт-Петербурга, Казани и Москвы (Домодедово).

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Игорь Лавренков, Кемерово