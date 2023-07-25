Рядовой из Югры погиб в зоне СВО

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб 34-летний житель Урая (Ханты-Мансийский автономный округ) Василий Колобов. Об это сообщил глава города Тимур Закирзянов. О гибели рядового при исполнении задач стало известно 22 июля.

Василий Колобов родился в селе Емаши Башкирской АССР. Позже он переехал в Урай, с которым, по словам Тимура Закирзянова, «связал сознательную жизнь». Родственники мужчины решили похоронить его на исторической Родине — в селе Белокатай Республики Башкортостан.

Правительство Югры и администрация Урая пообещали оказать семье военного необходимые меры поддержки.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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