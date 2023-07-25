В строительство курортно-рекреационного комплекса в Севастополе инвестируют 15 млрд рублей

В строительство курортно-рекреационного комплекса на Северной стороне Севастополя вложат более 15 млрд руб. Об этом губернатор региона Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале по итогам заседания архитектурного совета.

Помимо многофункционального комплекса мирового уровня «Юга» инвестор планирует построить соцобъекты, а также благоустроить пляж и сделать единую линию променада. Там разместят парковые и спортивные зоны, а также детские площадки. При этом новая инфраструктура будет доступна для всех жителей города.

Второй поддержанный членами архсовета проект — развитие второй очереди парка Победы. Документ предполагает сохранение всех существующих зеленых насаждений. На территории по запросам жителей города планируют сделать сразу несколько площадок для детей разных возрастов, а также спортобъекты и места отдыха для старшего поколения. Члены архсовета поручили доработать проект, они просят рассмотреть возможность убрать спортивные и развлекательные площадки в глубину территории, чтобы шум не мешал жителям близлежащих домов.

Члены совета единогласно поддержали проект преображения Инкерманского завода марочных вин. В современный винодельческий комплекс, который выведет на новый уровень возможности производства, инвестируют около 5 млрд руб. Михаил Развожаев отметил, что это «беспрецедентная историческая инвестиция в винодельческую отрасль в Севастополе». В туркомплексе будут огромные винные буты, дегустационные залы, видовые площадки, магазин и ресторан. От прежнего объекта сохранят мозаику и ворота со львами.

Татьяна Ручкина

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