Михаил Котюков подал документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы Красноярского края

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков подал в избирательную комиссию региона документы для регистрации в качестве кандидата на губернаторских выборах. Сообщение об этом размещено в Telegram-канале правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Напомним, господин Котюков, ранее занимавший пост заместителя министра финансов РФ, 20 апреля 2023 года был назначен врио губернатора Красноярского края. В качестве кандидата на выборах главы региона он был выдвинут «Единой Россией».

«В списке кандидатур в сенаторы РФ от правительства края: Андрей Клишас, Наталья Грушевская, Марина Филиппова»,- говорится в сообщении краевого избиркома.

Господин Клишас представляет Красноярский край в Совете федерации с 2012 года. Тогда его назначил на этот пост губернатор Лев Кузнецов. Наталья Грушевская является председателем Общественной палаты региона, Марина Филиппова возглавляет штаб краевого отделения Комитета семей воинов Отечества.

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Валерий Лавский